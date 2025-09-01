DOLAR
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli

Sivas Divriği'deki Hüma Hatun Sokağı'nın kadın esnaflarını anlatan 'Sokağın Adı: Hüma' belgeseli, Ahilik geleneği ve kadın dayanışmasını beyaz perdeye taşıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:01
Sokağın Adı: Hüma beyaz perdeye taşınıyor

Hüma Hatun Sokağı'nın hikayesi, yönetmenliğini Hasan Hüseyin Alkan'ın üstlendiği 'Sokağın Adı: Hüma' belgeseliyle sinemaya aktarılıyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan ve halk arasında "kadın elinin değdiği sokak" olarak bilinen sokakta çekilen yapım, bölgenin kültürel dokusunu ve kadınların yaşam öykülerini ekrana taşıyor.

Yapım, kadro ve teknik ekip

Belgeselin yapımcılığını Hasan Hüseyin Alkan ve Mustafa Beyazkuş üstleniyor. Görüntü yönetmenliğini Mustafa Beyazkuş, kurgusunu ve ses-renk düzenlemesini Özlem Selveroğlu, alt yazı çalışmalarını Ahmet Hakan Aslan gerçekleştiriyor. Afiş tasarımı ise Muhammed Emin Çırçır tarafından yapıldı.

Konusu ve iletmek istediği mesaj

Belgesel, Ahilik geleneğini günümüzde yaşatan kadın esnafların hikayelerine odaklanıyor. Film, kadınların dayanışma, mücadele ve umut dolu yaşamlarını anlatırken, güçlü bir kadın dayanışmasının sokaktaki izlerini ve kültürel mirasın günümüzdeki yankılarını izleyiciye sunmayı hedefliyor. Çekimlerde, cuma günleri işe başlamadan önce Ahilik yemini eden kadınların ritüellerine de yer veriliyor.

Hüma Hatun Sokağı'nın kadın esnafları arasında yer alan isimler: Zehra Akkaya, Seher Çınar Yazıcı, Şengül Horoz, Fatma Tepe Şeker, Ayten Yılmaz, Selda Demir, Zeliha Gürsoy, Sebahat Yücesoy ve Seher Aydoğmuş.

Yönetmenin hedefi

Yönetmen Hasan Hüseyin Alkan, belgeselin hem Türkiye'de hem de yurt dışında izleyiciyle buluşmasını amaçladıklarını belirtiyor. Alkan, "Kadın olmak bazen sessizce direnmekti ama Hüma Hatun Sokağı'ndaki kadınlar önce ses oldular, sonra sokak oldular. Filmimizle onların hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, özellikle kadınlara umut ve cesaret vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

