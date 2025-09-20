Söke'de Ağaç Dalı Park Halindeki Otomobile Düştü — Güvenlik Kamerası Kaydı

Aydın'ın Söke ilçesinde Aydın Caddesi'nde kırılan ağaç dalı park halindeki 58 FZ 435 plakalı otomobilin üzerine düştü; olay güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:44
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.

Olayın Ayrıntıları

Aydın Caddesi'nde bulunan bir ağacın dalı bilinmeyen bir nedenle kırılarak park halindeki 58 FZ 435 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olay sırasında araçta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağaç dalını güvenli şekilde kaldırdı ve olayın etkileri giderildi.

Olay anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi; kayıt, olayın gelişimini belgeledi.

