Söke'de Ağaç Dalı Park Halindeki Otomobile Düştü — Güvenlik Kamerası Kaydı

Söke'de Ağaç Dalı Park Halindeki Otomobile Düştü

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.

Olayın Ayrıntıları

Aydın Caddesi'nde bulunan bir ağacın dalı bilinmeyen bir nedenle kırılarak park halindeki 58 FZ 435 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olay sırasında araçta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağaç dalını güvenli şekilde kaldırdı ve olayın etkileri giderildi.

Olay anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi; kayıt, olayın gelişimini belgeledi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, kırılan bir ağaç dalı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.