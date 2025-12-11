Söke'de Şap Denetimleri Sıkılaştırıldı: Jandarma ile Ortak Kontroller

Söke'de şap hastalığına karşı sıkı denetim

Aydın’ın Söke ilçesinde, şap hastalığı tedbirleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri jandarma ile işbirliği içinde rutin yol kontrollerini sürdürüyor. Denetimler, özellikle canlı hayvan taşıma araçlarına odaklanarak hastalığın yayılmasını önlemeyi hedefliyor.

Uygulamada dikkat edilen noktalar

İlçe giriş noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler; hayvanların sağlık durumları, küpe numaraları ve taşınması zorunlu evraklar başta olmak üzere tüm belgeleri tek tek kontrol ediyor. Kurallara uymayan taşımalara ekipler tarafından kesinlikle izin verilmiyor.

Denetimler sırasında jandarma ekipleri ile ortak hareket edilerek, taşıma belgelerinin ve hayvan sağlığının uygunluğu titizlikle inceleniyor. Amaç, bölgedeki hayvancılığı korumak ve olası salgın risklerini en aza indirmektir.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şap hastalığı karantina tedbirleri kapsamında ilçe girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yol kontrolleri yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, vatandaşları ve hayvan taşıyıcılarını kurallara uymaya davet ederek, denetimlerin süreceğini bildirdi.

