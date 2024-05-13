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Soma’da ölen 301 madenci anıldı: Madenciler için yürüyüş yapıldı

Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci için ölümlerinin onuncu yılında anma yürüyüşü düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de madenci aileleriyle birlikte yürüdü.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 18:01
Soma’da ölen 301 madenci anıldı: Madenciler için yürüyüş yapıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Eynez maden ocağında yaşanan maden faciasının onuncu yılında, 301 maden işçisinin anısına bir Anma Yürüyüşü düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madenci aileleriyle birlikte yürüyüşte yer aldı. Özel, 301 madencinin isminin yazılı olduğu pankartı tutarak yürüdü.

Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının onuncu yılında düzenlenen anma yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndan Madenci Anıtı'na kadar yapıldı. Madenci anıtı önünde 3 dakikalık bir saygı duruşu gerçekleştirildi. Sonrasında ise cezaevinde tutuklu olan Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ın 301 madenci ile ilgili yazmış olduğu mektuplar okundu. Basın açıklaması sonrasında avukatlar ve maden mühendisleri konuşma yaptı.

Soma’da ölen 301 madenci anıldı: Madenciler için yürüyüş yapıldı

Etkinlikte CHP lideri Özel de bir konuşma gerçekleştirdi. Özel, konuşmasında “Buradaki aileler, vicdan sahibi herkesin ailesidir. 301 maden şehidimizin bizlere emanetidir. Facianın yaşandığı dönem çocuk olanlar, bugün babalarının haklarını savunmak için hukuk okuyor. Ailelerin adalet arayışı hala karşılık bulamadı. Öyle kanunla çıkardılar ki onların kimin tarafında olduğu belli oldu. İş cinayetlerinin hesabı sorulana kadar, bu ülkede emekçiler iş cinayetinde ölmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir. O gün 301 madencimiz hayatını kaybetti. O günden bugüne kadar ise 649 madenci öldü” ifadelerine yer verdi.

“Sendikalı olun, örgütlenin”

Etkinlikte söz alan Özgür Özel, işçilere “örgütlenin” çağrısında bulundu. Özel, “Ölmek için değil, ölmemek için örgütlenin. Sendikalı olun ama sarı sendikalı değil. Yaşamı savunanlar örgütlensin. Ben örgütlenmenizin arkasındayım. Türk-İş’in, Maden İş’in Zonguldak Havzasında örnek işleri var ancak bunlar Soma’daki çizgide oldukça benim gözümde sendika değil. Çünkü sendika görevini yapmış olsaydı, işçilerimiz ölmeyecekti. Sarı sendikacılığa isyan ediyoruz. Emeğinizi sömürenlerden kendinizi kurtarın, haklarınızı arayabileceğiniz bir yerde örgütlenin” dedi.

Özel’in konuşması sonrasında, anıta karanfil bırakıldı. 301 madencinin ailelerinin ve CHP liderinin yanı sıra yürüyüşe, çok sayıda STK, sendika, maden mühendisi ve vatandaş da katıldı.

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