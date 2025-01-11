Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed İlk Kez Addis Ababa'da Buluştu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Ankara sürecinden sonra Addis Ababa'da görüştü.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:28
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed İlk Kez Addis Ababa'da Buluştu

Somali ve Etiyopya Liderlerinin Tarihi Buluşması

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara sürecinin ardından ilk kez Addis Ababa'da bir araya geldi. Bu ziyaret, iki liderin ilişkilerinde yeni bir dönemi simgeliyor.

Resmi Karşılama

Etiyopya Başbakanı Ahmed, sosyal medya platformu X üzerinden, Cumhurbaşkanı Mahmud'un Addis Ababa'da resmi bir törenle karşılandığını duyurdu. Ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak çıkarları desteklemek için yapılan diyalogları pekiştirmek olarak açıklandı.

Yeni Ortaklık ve Beklentiler

Bu ziyaret, Etiyopya ile Somali arasındaki yeni ortaklığı yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Önceki dönemde Ankara'da imzalanan anlaşmaların ardından gelen bu buluşma, iki ülke arasında işbirliğini artırma potansiyeli taşıyor.

Ankara Süreci ve Bölgedeki Tansiyon

Somali'den 1991'de bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı, bölgedeki tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma girişimi, Somali yönetiminden büyük tepkilere yol açmıştı. Arap Birliği, Afrika Birliği ve diğer ülkelerin krizi aşma girişimleri sonuç vermemişti.

Tansiyonun Azaltılması ve Çözüm Süreci

Türkiye'nin öncülüğündeki Ankara Süreci, liderleri bir araya getirerek tansiyonun azalmasını sağladı. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te gerçekleştirilen buluşmada liderler arasında sorunun çözümü için önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü onaylanırken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, karşılıklı kazanç sağlayacak bir işbirliği sürecine dönüşecek.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı
2
Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı
3
Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü
4
Adana'da Düğün Damarında Silah: Merminin Hedefi 9 Yaşındaki Çocuk Oldu
5
MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
6
Dublin'de Filistinli Doktor Ebu Safiyye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
7
Düzce'de Paramotor Kazası: Pilot Yaralandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı