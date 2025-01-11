Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed İlk Kez Addis Ababa'da Buluştu

Somali ve Etiyopya Liderlerinin Tarihi Buluşması

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara sürecinin ardından ilk kez Addis Ababa'da bir araya geldi. Bu ziyaret, iki liderin ilişkilerinde yeni bir dönemi simgeliyor.

Resmi Karşılama

Etiyopya Başbakanı Ahmed, sosyal medya platformu X üzerinden, Cumhurbaşkanı Mahmud'un Addis Ababa'da resmi bir törenle karşılandığını duyurdu. Ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak çıkarları desteklemek için yapılan diyalogları pekiştirmek olarak açıklandı.

Yeni Ortaklık ve Beklentiler

Bu ziyaret, Etiyopya ile Somali arasındaki yeni ortaklığı yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Önceki dönemde Ankara'da imzalanan anlaşmaların ardından gelen bu buluşma, iki ülke arasında işbirliğini artırma potansiyeli taşıyor.

Ankara Süreci ve Bölgedeki Tansiyon

Somali'den 1991'de bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı, bölgedeki tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma girişimi, Somali yönetiminden büyük tepkilere yol açmıştı. Arap Birliği, Afrika Birliği ve diğer ülkelerin krizi aşma girişimleri sonuç vermemişti.

Tansiyonun Azaltılması ve Çözüm Süreci

Türkiye'nin öncülüğündeki Ankara Süreci, liderleri bir araya getirerek tansiyonun azalmasını sağladı. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te gerçekleştirilen buluşmada liderler arasında sorunun çözümü için önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü onaylanırken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, karşılıklı kazanç sağlayacak bir işbirliği sürecine dönüşecek.