Son 12 Saatte Gazze'de 112 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite'in yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 12 saatte gerçekleştirdiği hava saldırılarında 112 Filistinliyi öldürdü.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin 64'ü çocuk ve kadın, 22 kişi ise kayıp. Ayrıca, 120'den fazla kişi yaralandı. Sevabite, saldırıların çoğunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınında, Gazze kentinde, Nusayrat Mülteci Kampında ve Han Yunus'ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Uluslararası Hukukun İhlali

Sevabite, İsrail ordusunun evleri yıkma ve Filistinlileri yerinden etme eylemlerinin uluslararası hukuku ve insani hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Özellikle kalabalık sivil alanlar hedef alınmaya devam ediliyor.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44.056 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı içinde 17.492'si çocuk, 11.979'u kadın. Yaralı sayısı ise 104.268 olarak belirtiliyor. Enkaz altında binlerce ölü olduğu aktarılırken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.