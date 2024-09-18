DOLAR
34,09 -0,07%
EURO
38 -0,13%
ALTIN
2.817,5 -0,1%
BITCOIN
2.034.055,37 0,7%

Sözde Mücadelede Bir Hayat: Ayşenur Ezgi Eygi’nin Katledilmesi

İsrail askerlerinin katlettiği aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin son anlarını tanık O'Sullivan anlattı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:54
Sözde Mücadelede Bir Hayat: Ayşenur Ezgi Eygi’nin Katledilmesi

O'Sullivan’ın Tanıklığı: Beyanlar ve Duanın Sonu

Avustralya'dan gelen tanık, Ayşenur Ezgi Eygi'nin son anlarını paylaştı. İnsan hakları aktivisti Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Beita bölgesinde haksız yere hayatını kaybetti.

Yeryüzü Avukatları Derneği’nden Suç Duyurusu

Olayın ardından Yeryüzü Avukatları Derneği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak İsrail askerleri hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Eygi'nin gösteriye katılımı, gösterinin silahsız ve barışçıl doğası vurgulandı. Ancak Dani Nablus’un üzerindeki tepede bekleyen İsrail askerlerinin neden olduğu gerilim saptandı.

Olay Anında Neler Yaşandı?

Tanık O'Sullivan, "Yaşlılar kahve içiyor, çocuklar oyun oynuyordu. Aniden, askerlerden gelen mermiler olayı alevlendirdi. Bir kalabalık içerisinde nasıl bir ses olduğunu duydum, herkes panikledi," dedi. O'Sullivan: "Kurşunun sesi, günün sessizliğini delip geçti. Arkadaşımın yere düşüşü aklımdan çıkmıyor. İlk önce bir üzüm tanesi gibi düştüğünü düşündüm. Sonra onun acı çektiğini anladım."

Katliamın Ardındaki Gerçek

O'Sullivan, Eygi'nin vurulmasının kaza olmadığını, aksine planlı bir eylem olduğunu vurguladı. Vurulduğu anı ve yaşadığı dehşeti büyük bir üzüntüyle anlatan O'Sullivan, "Bu bir infazdı, başka bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Hukuki Süç

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, "Amacımız, İsrail'in eylemlerinin hukuki açıdan karşılığını bulmasını sağlamak. Bu durum, gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına caydırıcı bir etki yaratacaktır," dedi. Kafadar, davanın uluslararası taleplerle desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Eygi’nin durumu, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekti. Olayın gerçeklerinin açığa çıkarılması için mücadele devam ediyor.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Hizbullah Gerilimi Nedeniyle Kuzey'e Özel Tümen Gönderdi
2
Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesine Girdi İddiası
3
İsrail, Lübnan'da Hizbullah İhtimaline Karşı Askeri Önlemler Alıyor
4
Esenyurt'ta Motosikletli Zanlılar Yakalandı
5
DEV Sağlık-İş Sendikasından Üye Sayısının Yeniden Hesaplanması Talebi
6
UNICEF: Yagi Tayfunu Güneydoğu Asya'da 6 Milyon Çocuğu Tehdit Ediyor
7
Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı