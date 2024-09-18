Sözde Mücadelede Bir Hayat: Ayşenur Ezgi Eygi’nin Katledilmesi

O'Sullivan’ın Tanıklığı: Beyanlar ve Duanın Sonu

Avustralya'dan gelen tanık, Ayşenur Ezgi Eygi'nin son anlarını paylaştı. İnsan hakları aktivisti Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Beita bölgesinde haksız yere hayatını kaybetti.

Yeryüzü Avukatları Derneği’nden Suç Duyurusu

Olayın ardından Yeryüzü Avukatları Derneği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak İsrail askerleri hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Eygi'nin gösteriye katılımı, gösterinin silahsız ve barışçıl doğası vurgulandı. Ancak Dani Nablus’un üzerindeki tepede bekleyen İsrail askerlerinin neden olduğu gerilim saptandı.

Olay Anında Neler Yaşandı?

Tanık O'Sullivan, "Yaşlılar kahve içiyor, çocuklar oyun oynuyordu. Aniden, askerlerden gelen mermiler olayı alevlendirdi. Bir kalabalık içerisinde nasıl bir ses olduğunu duydum, herkes panikledi," dedi. O'Sullivan: "Kurşunun sesi, günün sessizliğini delip geçti. Arkadaşımın yere düşüşü aklımdan çıkmıyor. İlk önce bir üzüm tanesi gibi düştüğünü düşündüm. Sonra onun acı çektiğini anladım."

Katliamın Ardındaki Gerçek

O'Sullivan, Eygi'nin vurulmasının kaza olmadığını, aksine planlı bir eylem olduğunu vurguladı. Vurulduğu anı ve yaşadığı dehşeti büyük bir üzüntüyle anlatan O'Sullivan, "Bu bir infazdı, başka bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Hukuki Süç

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, "Amacımız, İsrail'in eylemlerinin hukuki açıdan karşılığını bulmasını sağlamak. Bu durum, gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına caydırıcı bir etki yaratacaktır," dedi. Kafadar, davanın uluslararası taleplerle desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Eygi’nin durumu, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekti. Olayın gerçeklerinin açığa çıkarılması için mücadele devam ediyor.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Enes Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.