Starmer: Gazze'de tolere edilemez, barış ve yol haritası gerekiyor

Starmer: Gazze'de tolere edilemez; barış için yol haritasına ihtiyaç var

Chequers'ta Trump ile ortak açıklama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin Aylesbury kentindeki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

"Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz." Starmer, bu sözlerin ardından "Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası." dedi.

Starmer, geçen yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılı da birlikte "şekillendirmek" için hazır olduklarını ifade etti. Bugün yapılan teknoloji ortaklığının ötesinde, güvenliğin iki ülke ilişkilerinin temel taşlarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Starmer: "Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek, yardımları ulaştırmak, rehineleri serbest bırakmak ve nihayetinde İsrail’i ve bölgeyi İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik sağlayabilecek kapsamlı bir plana geri döndürmek için birlikte çalışıyoruz."

Ukrayna'ya ilişkin de mesaj veren Starmer, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gerçek yüzünü" gösterdiğini belirterek, Ukrayna'daki ölümleri sona erdirmek için birlikte hareket ettiklerini ve savunmayı güçlendirmenin yollarını görüştüklerini söyledi.

Soru-cevap: Filistin devletinin tanınması

Toplantının soru-cevap bölümünde, "Filistin devletinin tanınması gerçekte neyi sağlayacak? Bu, kendi partinizdeki insanları yatıştırmak için yapılan bir jest politikası değil mi?" sorusu yöneltildi. Starmer, Trump ile bu meseleyi de ele aldıklarını ve ekiplerin tanıma konusunu değerlendirdiğini aktardı.

Starmer: "Bu, umarız bizi şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durumdan, şu anda sahip olmadığımız güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin devleti sonucuna ulaştıracak genel paketin bir parçasıdır."