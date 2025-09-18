Starmer: Gazze'de tolere edilemez, barış ve yol haritası gerekiyor

Starmer, Trump ile Chequers'ta Gazze'deki durumun tolere edilemez olduğunu, barış ve yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:23
Starmer: Gazze'de tolere edilemez, barış ve yol haritası gerekiyor

Starmer: Gazze'de tolere edilemez; barış için yol haritasına ihtiyaç var

Chequers'ta Trump ile ortak açıklama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin Aylesbury kentindeki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

"Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz." Starmer, bu sözlerin ardından "Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası." dedi.

Starmer, geçen yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılı da birlikte "şekillendirmek" için hazır olduklarını ifade etti. Bugün yapılan teknoloji ortaklığının ötesinde, güvenliğin iki ülke ilişkilerinin temel taşlarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Starmer: "Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek, yardımları ulaştırmak, rehineleri serbest bırakmak ve nihayetinde İsrail’i ve bölgeyi İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik sağlayabilecek kapsamlı bir plana geri döndürmek için birlikte çalışıyoruz."

Ukrayna'ya ilişkin de mesaj veren Starmer, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gerçek yüzünü" gösterdiğini belirterek, Ukrayna'daki ölümleri sona erdirmek için birlikte hareket ettiklerini ve savunmayı güçlendirmenin yollarını görüştüklerini söyledi.

Soru-cevap: Filistin devletinin tanınması

Toplantının soru-cevap bölümünde, "Filistin devletinin tanınması gerçekte neyi sağlayacak? Bu, kendi partinizdeki insanları yatıştırmak için yapılan bir jest politikası değil mi?" sorusu yöneltildi. Starmer, Trump ile bu meseleyi de ele aldıklarını ve ekiplerin tanıma konusunu değerlendirdiğini aktardı.

Starmer: "Bu, umarız bizi şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durumdan, şu anda sahip olmadığımız güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin devleti sonucuna ulaştıracak genel paketin bir parçasıdır."

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan: İsrail Eleştirisi ve Uluslararası Baskı Artıyor
5
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
6
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
7
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)