Strazburg'da Tramvay Çarpışması: Yaklaşık 30 Yaralı

Strazburg'da Tramvaylar Çarpıştı

Fransa'nın Strazburg kentinde metro tünelinde meydana gelen üzücü bir kazada, iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenememiş durumda.

Olaya Dair Detaylar

Fransız basınında yer alan haberlere göre, çarpışma sonrasında bir tramvay raydan çıktı. Kazanın hemen ardından olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, kaza sonrası dumanların yükseldiği ve insanların tramvay kapılarını açmaya çalıştığı görülüyor. Ayrıca yaralıların yerde yattığı, birçok kişinin panik içinde koştuğu anlar dikkat çekiyor.