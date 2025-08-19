Stubb: Ukrayna'nın Egemenliği ve Toprak Bütünlüğü Korunmalı

Washington'da basın toplantısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Washington'da düzenlediği basın toplantısında "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün uzun vadede korunmasını sağlamalıyız." dedi.

Stubb, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmelerin ardından konuştu.

Alaska'daki Trump-Putin görüşmesinin ardından Washington'daki toplantıda "3 adım ileri" gidildiğini aktaran Stubb, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Finlandiya açısından bu tür toplantılara katılmanın önemli olduğunu belirten Stubb, güvenlik garantileri konusunda 1 hafta içerisinde somut adım atılmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Stubb, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile telefon görüşmesinin ortak alınan bir karar olduğunu söyleyerek, "Trump, durum hakkında rapor verilmesinin ve Putin-Zelenskiy görüşmesinin ayarlanması için bunun iyi bir fikir olacağını düşündü. Biz de tabii ki destekledik." dedi.

Putin'in "sözüne güvenilmemesi" gerektiğini savunan Stubb, "Putin'in ikili veya üçlü görüşme için yeterince cesaretinin olup olmadığını ya da zaman mı kazanmaya çalıştığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Stubb ayrıca, Trump'ın çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.