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Su Kuyusu Açarken Kayan Toprağın Altında Kaldı

Çorum'un İskilip ilçesinde su kuyusu açarken toprak kayması yaşayan muhtar kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:16
Su Kuyusu Açarken Kayan Toprağın Altında Kaldı

İskilip'te Su Kuyusu Açarken Kayıp Yaşandı

Çorum'un İskilip ilçesi, Seyirçayı Köyü'nde muhtar İzzet Ahirzaman, su kuyusu açma çalışmaları sırasında toprak kaymasına maruz kaldı.

Olayın Gelişimi

Aluç köyünde su kuyusu açma işlemi gerçekleştiren Ahirzaman, aniden meydana gelen toprak kayması sonucunda göçük altında kaldı. Olayın yaşanmasının ardından, köydeki vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği hızlı müdahale ile Ahirzaman, çukurdan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık Durumu İyi

Ahirzaman, daha sonra ambulans ile İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontroller sonucunda, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bu olay, toprak kaymalarının tehlikelerine dikkat çekiyor.

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