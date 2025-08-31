Su Ürünlerinde Üretim Planlaması 16 Türe Çıktı: Üretimin %80'inden Fazlası Planlı

Su ürünlerinde üretim planlamasında tür sayısı 16'ya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünlerinde avcılık ve yetiştiricilikte üretim planlamasına yeni türlerin eklendiğini belirterek, 'Böylece, toplam tür sayısı 16'ya çıkarak su ürünleri üretimimizin yüzde 80'inden fazlası planlı üretim kapsamına alınmış oldu.' dedi.

Hangi türler planlamada?

Su ürünleri avcılığında başlangıçta 7 tür planlama kapsamına alınmıştı: mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, inci kefali, tıbbi sülük, beyaz kum midyesi, yılan balığı ve hamsi. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise başlangıçta 4 tür yer alıyordu: Türk somonu, çipura, levrek ve Akdeniz midyesi.

Yumaklı, bu yıl avcılığa 4 tür (kerevit, uzun kanat orkinos, kılıç ve kalkan) ile yetiştiriciliğe 1 tür (alabalık) eklendiğini belirterek, avcılıkta tür sayısının 11'e, yetiştiricilikte ise 5'e yükseldiğini vurguladı. Böylece, su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıktı.

Uygulama, takip ve destekler

Yumaklı, su ürünleri yetiştiriciliğinde planlamanın 1 Ocak 2024'te, su ürünleri avcılığında ise 1 Eylül 2024'te başladığını açıkladı. 2025-2027 dönemini kapsayan Su Ürünlerinin Üretiminin Planlanması Kurul Kararı, 81 İl Müdürlüğü'ne iletildi.

Yetiştiricilikte planlama, illere göre işletme bazlı asgari ve azami üretim miktarı aralığında yürütülürken; avcılıkta ise türlere özgü hazırlanan yönetim planlarıyla toplam avlanabilir miktarlar belirlendi. Sürecin her aşaması etkin saha denetimleri, karaya çıkış noktaları ve elektronik izleme sistemleri ile takip ediliyor.

Yumaklı ayrıca, üretim planlaması kapsamındaki su ürünleri yetiştiricileri ve balıkçıların yönlendirici destek, teşvik ve indirimli faiz avantajlarından faydalanabildiğini sözlerine ekledi.