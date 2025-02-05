Şubat Ayında 6,8 Milyar Lira Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına ilişkin toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının geliştirilmekte olduğunu vurguladı. Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız bir şekilde yaşamaları için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, açıklamasında, "Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.