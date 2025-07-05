Suç Örgütü Soruşturmasında Belediye Başkanlarına Gözaltı Kararı

Suç Örgütü Soruşturmasında Şok Gelişme

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adıyaman Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu gelişme, Türkiye’deki yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarına bir yenisini ekliyor. İlgili soruşturmanın detayları henüz netleşmemiş olsa da, sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol 2) ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol 2) ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.