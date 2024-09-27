Sudan'da BAE'nin Rolü: Egemenlik Konseyi Başkanı Açıklamalarda Bulundu

BAE'nin Sudan'daki Savaşta Rolü

Sudan Egemenlik Konseyi'nin Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Sudan'daki iç savaşta önemli bir dahil olduğunu açıkladı. New York'ta düzenlediği basın toplantısında Burhan, "BAE'nin Sudan'daki savaşta dahli olduğuna dair kanıtlarımız var." ifadelerini kullandı.

Dış Güçlerin Müdahalesi

Burhan, Sudan'ın dış ve iç güçlerin komplosuna maruz kaldığını belirterek, "Amacı silah zoruyla iktidar değiştirmek olan bu grupların mevcut durumu istismar ettiğini" söyledi. Öte yandan, isyancı güçlerin (HDK) savaşa askerî karargahlara saldırarak başladığını, ancak başarısız olduktan sonra silahlarını sivil halka yönelttiğini aktardı. Bu durumun halk arasında büyük bir dramatik yapıya yol açtığını vurguladı.

Demokrasi İddiası ve Asıl Hedefler

Burhan, savaşın amacının iddia edildiği gibi demokrasi değil, halkı mağdur etmek ve ülkenin yıkımını sağlamak olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, komşu ülkelerdeki muhalif grupların Sudan'da paralı asker olarak kullanıldığını iddia etti.

Çözüm Süreçleri

Sudan'daki savaşın sona ermesi için kararlı olduklarını dile getiren Burhan, bu bağlamda yürütülen çözüm girişimlerinin Sudan’ın ulusal vizyonuyla çeliştiğini belirtti.

Yeni İşgal Biçimi

Burhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Sudan'da yaşadığımız, yeni bir işgal şeklidir. Bu komployu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası sistemin sonlandırmaya aciz kaldığını görüyoruz."

BAE’nin Silah Desteği

Burhan, BAE'yi HDK'ye silah desteği sağlamakla suçlayarak, "BAE, Uganda ve Çad üzerinden milis güce destek sağlamaktadır. Bu durum, hava trafiği raporlarında ve BM raporlarında açıkça görülmektedir. BAE'nin Sudan'daki savaşla ilgili dahli konusunda elimizde kanıtlar var." diye konuştu.