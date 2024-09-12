Sudan'daki Kolera Salgını ve Yağışların Etkileri

Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede süregelen kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 242'ye yükseldiğini duyurdu.

Kolera Vakaları ve Yağışların Sonuçları

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, hastalık 18 eyaletin 8'inde etkisini gösteriyor ve toplam vaka sayısı 6,968 olarak kaydedildi.

Öte yandan, yağışlar ve seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükseldi. Ülkede hazirandan bu yana etkili olan hava koşulları, koleranın yayılmasına neden oldu.

Yağışlar ve Sellerin Etkisi

Ayrıca, 11 eyaletde sellerden zarar gören kişi sayısının 250,111'e ulaştığı belirtildi. Sudan'daki yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolerayı resmi olarak salgın ilan etti.

Devam eden çatışmalar ve etkisiz sağlık sistemi, salgın hastalıkların artışını tetikliyor ve halkın yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Her yıl temmuz ile ekim aylarında yaşanan sel ve taşkınlar, bu süreçte 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce ev ile tarım arazisinin zarar görmesine neden oluyor.