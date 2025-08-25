Sultanbeyli'de Çökme Riski Taşıyan 3 Katlı Bina Tahliye Edildi

Sultanbeyli'de çökme riski bulunan 3 katlı bina tahliye edildi

Fatih Mahallesi Çetin Sokak'ta önlem alındı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan 3 katlı bina, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen artçı depremler sonrası oluşan risk nedeniyle tedbiren boşaltıldı.

Fatih Mahallesi Çetin Sokak'ta oturanlar, yapının zaman zaman sallandığını ve duvarlardan ses geldiğini yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görevliler, binadaki sakinleri hızla tahliye etti. Güvenlik amacıyla polis ekipleri, boşaltılan binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekipler, hem çevrede hem de binada kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Olası mağduriyetlerin önlenmesi için binada gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Binanın durumuna ilişkin nihai kararın, yapılacak teknik incelemeler sonucunda verileceği öğrenildi.

