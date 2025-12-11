Sultangazi'de 'Gönül Köprüsü' Açıldı — Paranın Geçmediği Giyim Mağazası

Sultangazi'de 'Gönül Köprüsü' açıldı

İstanbul Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde ihtiyaç sahipleri için gönüllülerin katkılarıyla kurulan 'Gönül Köprüsü' giyim mağazası hizmete girdi. Mağazada paranın geçmediği sistemle, muhtarlığa kayıtlı aileler randevu ile gelip ücretsiz kıyafet alabiliyor.

Projenin arkasındaki isim ve destekçiler

Mahalle Muhtarı Hakan Taşçı, seçim döneminde söz verdiği projeyi hayata geçirerek mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere düzenli destek sağlamayı hedefledi. Taşçı'nın çevresinden topladığı gönüllü katkılarıyla açılan mağaza, çok sayıda hayırsever, iş insanı ve vatandaşın desteğiyle ayakta duruyor.

Mağazaya gelen mahalle sakinlerinden Ayfer Ok, 'Burayı ihtiyaç sahipleri için muhtarımız açtı. Hayrına veriyor. Allah razı olsun. İhtiyacı olan herkes gelip alabiliyor' dedi. Bir diğer vatandaş Nevin Can ise, 'Muhtarımız bize yardımcı oluyor, ihtiyaçlarımızı alıp gidiyoruz. Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

Projede hedefler ve sürdürülebilir yardım çalışmaları

Projeyi uzun süredir planladığını belirten Muhtar Hakan Taşçı, 'Gönül Köprüsü'nü kurmak hayalimdi. Mahallemde yaklaşık 2 bin gecekondu, 500'ün üzerinde ihtiyaç sahibi aile var' diye konuştu. Taşçı, eskiden yalnızca Ramazan'da yardım yapılabildiğini, yeni uygulama sayesinde artık yılın 12 ayı ailelerin buradan faydalanabileceğini vurguladı.

Taşçı, ayrıca kira desteği sağladıkları ailelere değinerek, 'Şu anda 4 yıldır kirasını ödediğimiz 21 aile mevcut. Kardeş aile projelerimiz, çocuklara yönelik etkinliklerimiz, spor kulüpleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız sosyal projelerimiz devam ediyor' açıklamasında bulundu.

Projeye arka planda destek veren büyük bir yardım ağı bulunduğunu belirten Taşçı, en büyük destekçileri olarak Sultangazi Kaymakamı Sayın Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Sayın Av. Abdurrahman Dursun ve Sosyal Yardımlar Vakfı Müdürü Çilem Hanım'ı göstererek teşekkür etti.

Gönül Köprüsü, randevu sistemiyle çalışan ve ihtiyacı olan ailelere onurunu koruyarak ücretsiz kıyafet temin eden bir model sunuyor; mahallede dayanışma ve sürdürülebilir yardım anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

