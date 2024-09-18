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Süper Hızlı Tren Projesi Hızla İlerliyor

Ankara-İstanbul süper hızlı tren projesinde 350 km/s hız hedefleniyor, 2034'te tamamlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:47
Süper Hızlı Tren Projesi Hızla İlerliyor

Bakan Uraloğlu'ndan Önemli Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı devrim niteliğinde değiştirecek olan süper hızlı tren projesinin detaylarını paylaştı. Projenin, saatte 350 kilometre hızla çalışan trenler için inşa edildiğini belirten Uraloğlu, "Proje çalışmalarına başladık. 2034 yılına kadar bu projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. Böylelikle yolculuk süremiz 80 dakikaya düşecek," dedi.

Hızlı Ulaşımın Avantajları

Bu yeni hat ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a yapılan ulaşım, mevcut zaman diliminde büyük bir kısalma yaşayacak. Uraloğlu, "Hızlı ve konforlu ulaşım seçenekleri sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu....

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu....

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

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