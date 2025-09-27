Suriye BM Genel Kurulu'nda: Daha Güçlü Varlık, Açık ve Dengeli Diplomasi

Şeybani, BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna başarılı katılım sağladıklarını, Suriye'nin uluslararası varlığının ve diplomasisinin güçlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:57
Şeybani: Başarılı katılım ülkenin itibarını ve dış politikasını güçlendirdi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna başarılı bir katılım sağladığını duyurdu. Şeybani, katılımın ardından yaptığı değerlendirmede New York temaslarının Suriye'nin uluslararası görünürlüğüne katkı sağladığını vurguladı.

Şeybani, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı ve gerçekleştirilen ziyaretin önemli diplomatik kazanımlar getirdiğini belirtti.

Yapılan temaslarda Suriye'nin özgür sesi ve bu uğurda fedakarlık yapan herkesin sesi dünyaya taşındı. Görüşmelerde ülkenin egemenliğe bağlılığı, kalkınma hedefleri ve yeniden imar vizyonu öne çıkarıldı.

Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın konuşmasına da değinerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

60 yıllık izolasyondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmed Şara, konuşmasını BM Genel Kurulu'nda yaparak Suriye'nin tarihi hitabını sundu. Konuşmasında halkımızın beklentilerini ve ulusal tutumlarımızı dile getirdi, ayrıca çok sayıda etkinlik ve ikili görüşme gerçekleştirdi.

BM Genel Kurulu oturumuna katılımın, Suriye diplomasisinin güven ve itidal içinde yeniden kazandığı itibara eklenen yeni bir başarı olduğunu belirten Şeybani, Bugün New York'tan ayrılıyoruz, ülkemiz artık daha güçlü bir uluslararası varlığa, diplomasi anlayışımız ise daha açık ve dengeli bir yapıya sahip. ifadesini kullandı.

Şeybani ayrıca, ilişkilerin güçlendirilmesi ve dengeli diyalog ile ortak çıkarlara açılım çerçevesinde birçok dışişleri bakanı ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

