Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Katar'ın Yanındayız

Zirvede sert tepki: Doha saldırısına kınama

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu. Şara, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen toplantıda görüşlerini dile getirdi.

Şara, saldırıya ilişkin olarak, "Tarih boyunca müzakerecinin öldürülmesi nadir görülen bir durum, arabulucunun hedef alınmasının ise emsalsiz bir davranış olduğunu" söyledi.

Konuşmasında birlik ve kararlılığın önemine vurgu yaparak, "Bir millet bir araya gelip kenetlenmeden gücü artmaz, dağılırsa zayıflar. İnsan, akıllı bir kalbi, kararlı bir aklı ve sağlam bir kılıcı bir araya getirdiğinde, zulüm önlenir." ifadelerini kullandı.

"Ben ve Suriye Arap Cumhuriyeti halkı, Katar'ın adil tutumuna olan bağlılığımız ve sadakatimizle onun yanındayız."