Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Katar'ın Yanındayız

Şara, İİT ve Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in Doha saldırısını kınayarak Katar'a destek açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:13
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Katar'ın Yanındayız

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Katar'ın Yanındayız

Zirvede sert tepki: Doha saldırısına kınama

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu. Şara, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen toplantıda görüşlerini dile getirdi.

Şara, saldırıya ilişkin olarak, "Tarih boyunca müzakerecinin öldürülmesi nadir görülen bir durum, arabulucunun hedef alınmasının ise emsalsiz bir davranış olduğunu" söyledi.

Konuşmasında birlik ve kararlılığın önemine vurgu yaparak, "Bir millet bir araya gelip kenetlenmeden gücü artmaz, dağılırsa zayıflar. İnsan, akıllı bir kalbi, kararlı bir aklı ve sağlam bir kılıcı bir araya getirdiğinde, zulüm önlenir." ifadelerini kullandı.

"Ben ve Suriye Arap Cumhuriyeti halkı, Katar'ın adil tutumuna olan bağlılığımız ve sadakatimizle onun yanındayız."

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Karataş'ta Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı: 233 Tekneyle Vira Bismillah
2
Milli Saraylar'dan 230 Personel Alımı: KPSS'li ve KPSS'siz Kadrolar Açıklandı
3
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
4
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
5
Venezuela'da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü 312 Garnizonda Geniş Tatbikat Başlattı
6
Cennetin Çocukları yarın TRT 1'de başlıyor
7
İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü