Suriye'de ABD ve İran Destekli Gruplar Arasında Çatışma

Suriye'deki Gerilim Tırmanıyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Fırat Nehri'nin batı yakasında, İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırılar gerçekleşti.

Roket Saldırısı ve ABD Yanıtı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fırat Nehri’nin batısındaki Sebaa köyünde konuşlanmış olan İran destekli gruplar, yerel saatle 20.00 civarında Koniko Gaz Tesisi’nde bulunan ABD güçlerine roket saldırısı düzenledi. Bu sırada bölgede güçlü patlamalar duyulurken, roketlerden birinin ABD üssünün içine düştüğü bildirildi.

ABD'nin Karşı Hamlesi

ABD güçleri, bu saldırıya karşılık vererek İran destekli grupların yoğunlaştığı Havicet Sakır, Cefra ve Murat köylerine top atışları gerçekleştirdi.

Kontrol Altındaki Bölgeler

Deyrizor’un doğusunda yer alan topraklar, PKK/YPG tarafından işgal edilirken, il merkezi ve çevresindeki diğer kırsal alanlar ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.