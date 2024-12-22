Suriye'de İlk 'Özgür' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Suriye'de Tarihi An: İlk Öz-Yerel Tiyatro Oyunu

Fransa'da yaşayan Suriyeli ikiz kardeşler, Muhammed ve Ahmed Malas, 12 yıl aradan sonra memleketleri Şam'da tarihi bir tiyatro etkinliği gerçekleştirdi. 8 Aralık 2023 tarihinde, Esed rejiminin devrilmesinin ardından sergilenen 'özgür Suriye' temalı bu oyun, rejimin istihbaratından büyük bir cesaretle hayata geçirildi.

Hiyam Tiyatrosu'nda Sahnelendi

Malas kardeşlerin yazıp sahneye taşıdığı oyun, Suriye'deki sığınmacıların yaşadığı zorlukları, özlemleri ve mücadeleleri mizahi bir dille ele aldı. Şam'daki Hiyam Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlik, Esed rejiminin devrilmesinden sonra ülkeye dönenlerin üzüntü ve sevinç anlarını da içeriyordu.

İlk Kez Yasaklar Aşılmadı

Oyun öncesinde yapılan konuşmalarda, 'canlı yayın ve fotoğraf çekmenin serbest olduğu' esprisi geceye damgasını vurdu. Seyirciler, eski dostlarla yeniden buluşmanın coşkusunu ve haliyle birbirleriyle selamlaşmayı keyifle karşıladı.

Sığınmacıların Gerçekleri Sahneye Taşındı

Oyun, bir Suriyeli sığınmacının Avrupa'ya uyum çabasını, diğer bir kişinin ise vatan hasretini anlattı. Oyun boyunca izleyiciler, sığınmacı yaşamının zorluklarına dair duygusal anlar yaşadı. Son sahnede, tiyatrocular, üç yıldızlı yeni özgür Suriye bayraklarıyla dans etti ve seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kardeşlerin Düşünceleri

AA muhabirine verdikleri röportajda, Muhammed Malas, Suriye'deki devrimi tanımlamak için 'gökyüzü sahili olmayan bir deniz' benzetmesini yaptı. Devrim uğruna hayatını kaybedenlerin ve acı çekenlerin umut verdiğine dikkat çekti.

Ahmed Malas ise, devrimin sadece muhaliflerin değil, halkın mücadelesi olduğunun altını çizdi. 'Tiyatro, sinema, halk sanatlarıyla hayata geçiyor. Bizim başımıza gelecek olan kişi, halkına saygı duymalıdır,' dedi.

Sonuç

Malas kardeşler, sanatın ve tiyatronun, halkın sesi olduğunu belirterek, toplumu buluşturan bir platform sağladıklarını vurguladılar. Onlar, devrim sonrası Suriye'deki sanatın ve ifade özgürlüğünün yeniden canlanmasını umut ediyorlar.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin zulmünden Fransa'ya kaçan Suriyeli tiyatro oyuncusu ikiz Malas kardeşlerin, Batı'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı sorunları, duygu dünyasını ele aldığı tiyatro oyunu, Şam'da izleyiciyle buluştu. Suriyeli tiyatro oyuncuları ikiz kardeşler Muhammed ve Ahmed Malas, kendi yazdıkları oyunla 13 yıl ayrı kaldıkları ülkelerinde yurttaş seyircilerle buluştu. Suriyeli kardeşler, 8 Aralık'ta rejim lideri Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından "yeni özgür Suriye'deki ilk tiyatro oyununu" Hiyam Tiyatrosu'nda sahneledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin zulmünden Fransa'ya kaçan Suriyeli tiyatro oyuncusu ikiz Malas kardeşlerin, Batı'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı sorunları, duygu dünyasını ele aldığı tiyatro oyunu, Şam'da izleyiciyle buluştu. Suriyeli tiyatro oyuncuları ikiz kardeşler Muhammed ve Ahmed Malas, kendi yazdıkları oyunla 13 yıl ayrı kaldıkları ülkelerinde yurttaş seyircilerle buluştu. Suriyeli kardeşler, 8 Aralık'ta rejim lideri Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından "yeni özgür Suriye'deki ilk tiyatro oyununu" Hiyam Tiyatrosu'nda sahneledi.