Suriye Halk Meclisi seçimleri: Aday listesi yayımlandı

Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi 1.578 aday listesini yayımladı; kampanya bugün başladı, oy verme 5 Ekim 09.00'da başlayıp 16.00'da sayım yapılacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:33
Suriye Halk Meclisi seçimleri: Aday listesi yayımlandı

Suriye Halk Meclisi için aday listesi yayımlandı

Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi, ülke genelindeki belirlenen illerde Halk Meclisi üyeliği için aday listesini yayımlayarak seçim kampanyasının başladığını duyurdu.

Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, ülke genelinde 50 seçim bölgesinde Halk Meclisi üyeliği için adaylık başvuru sürecinin dün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Aday sayısı ve kadın oranı

Yayımlanan listede toplam aday sayısının 1578 olduğu belirtildi. Ahmed, kadın adayların oranının %14 olduğunu ve bu oranın iller arasında farklılık gösterdiğini kaydetti.

Seçim kampanyası ve takvim

Ahmed, seçim kampanya sürecinin bugün itibarıyla başladığını ve 3 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

Seçim, temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla 5 Ekim'de yapılacak. Oy verme işlemi 5 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayacak ve 16.00'dan itibaren oy sayımına geçilecek.

Seçim usulü ve milletvekili dağılımı

Suriye'de, iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle halk meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla yapılıyor.

2011 nüfus verilerine göre, illeri temsil edecek toplam 210 milletvekili adayından 140'ının alt komisyonlar tarafından seçilmesi planlanırken, kalan milletvekillerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Özel Gereksinimli Kişinin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti
2
Yozgat Çekerek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Doğan Bekin: Fener Rum Patrikhanesine Eğitimde Ayrıcalık Verilemez
4
Muğla'dan Sumud Filosu'na Destek: "Katil İsrail'i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz"
5
Gaziantep'te elektrikli bisiklet paniği: Lokanta önündeki müşterilere çarpma anı kamerada
6
Adana'da Bıçaklı Öldürme Davası: Sanık Mert T. Hakim Karşısında
7
Muş'ta 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesiyle Havalimanında Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı