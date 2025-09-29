Suriye Halk Meclisi seçimleri: Aday listesi yayımlandı

Suriye Halk Meclisi için aday listesi yayımlandı

Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi, ülke genelindeki belirlenen illerde Halk Meclisi üyeliği için aday listesini yayımlayarak seçim kampanyasının başladığını duyurdu.

Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, ülke genelinde 50 seçim bölgesinde Halk Meclisi üyeliği için adaylık başvuru sürecinin dün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Aday sayısı ve kadın oranı

Yayımlanan listede toplam aday sayısının 1578 olduğu belirtildi. Ahmed, kadın adayların oranının %14 olduğunu ve bu oranın iller arasında farklılık gösterdiğini kaydetti.

Seçim kampanyası ve takvim

Ahmed, seçim kampanya sürecinin bugün itibarıyla başladığını ve 3 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

Seçim, temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla 5 Ekim'de yapılacak. Oy verme işlemi 5 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayacak ve 16.00'dan itibaren oy sayımına geçilecek.

Seçim usulü ve milletvekili dağılımı

Suriye'de, iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle halk meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla yapılıyor.

2011 nüfus verilerine göre, illeri temsil edecek toplam 210 milletvekili adayından 140'ının alt komisyonlar tarafından seçilmesi planlanırken, kalan milletvekillerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı ifade edildi.