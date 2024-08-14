Suriye Harekatında Şehit Düşen Askerin Acı Haberi

Suriye Harekatında Şehit Acısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat bölgesinde rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit olduğunu duyurdu. Bu olay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde derin bir üzüntü yarattı.

Taziye Mesajı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi. Güler, yaşanan acı kaybı için,"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekatında görevdeyken rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır dilerim," ifadelerini kullandı.

Bu tür acı kayıplar, vatan için canını pahasına veren tüm kahraman askerlerin özverisini bir kez daha gözler önüne serdi.