Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Başladı

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı için davetiyeler yarın gönderilmeye başlanacak. Konferansın yeri daha sonra açıklanacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:25
Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Başladı

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Başladı

Suriye'de yapılacak olan Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, konferans katılımcılarına davetiyelerin yarından itibaren gönderilmeye başlanacağını ve konferansın düzenleneceği yerin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Konferansın Önemi

Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi, başkent Şam'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, konferansın hazırlık sürecine dair detayları paylaştı. Dığeym, ulusal diyalog önerilerinin yalnızca birer tavsiye değil, aynı zamanda anayasa bildirgesi, ekonomik kimlik ve kurumsal reform planı için sağlam bir temel oluşturacağını dile getirdi.

Dığeym, eleştiriler doğrultusunda programda değişiklikler yapıldığını ve doğu bölgelerindeki farklı kesimlerle toplantıların gerçekleştirileceğini belirtti. Mağdur aileler, yaralılar ve tutukluların yakınlarının da bu sürece dahil edileceği ifade edildi.

Toplantılar ve Katılımcılar

Komite üyesi Huda El Atasi, geçiş sürecinin yönetimi için anayasa bildirgesinin çıkarılması ve kamu sektörlerinin yeniden yapılandırılmasının önemine dikkat çekti. 30'dan fazla toplantıya katılan 4 bin kişiye hitap eden Atasi, Suriye toplumunun değişik kesimlerinin temsilini sağlamak amacıyla bu toplantıların yapıldığını vurguladı.

Atasi, diyaloğun adalet, anayasal yapılanma, kurumsal ve ekonomik reform gibi meseleleri ele almayı hedeflediğini belirterek, Suriye'deki tüm kesimleri bu sürece destek vermeye davet etti.

Hazırlık Komitesinin Yapısı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Diyalog Konferansı için bir Hazırlık Komitesi kurulduğunu duyurdu. 2'si kadın 7 kişiden oluşan bu komitede Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabawat ve Huda El-Atasi yer alıyor.

Komite, ilk toplantısını 16 Şubat’ta Humus’ta gerçekleştirmiş, ardından Suriye’nin farklı illerinde bölge temsilcileriyle oturum yapmıştır. Ayrıca, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke ve Rakka illerinin temsilcileriyle de Şam’da görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Suriye'de yapılacak Ulusal Diyalog Konferansı için katılımcılara davetiyelerin yarından itibaren...

Suriye'de yapılacak Ulusal Diyalog Konferansı için katılımcılara davetiyelerin yarından itibaren gönderilmesine başlanacağı ve düzenleneceği yerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi üyelerinden, Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym (sağda) ve Komite üyesi Huda El Atasi (solda), başkent Şam'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek konferansın hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

Suriye'de yapılacak Ulusal Diyalog Konferansı için katılımcılara davetiyelerin yarından itibaren...

Suriye'de yapılacak Ulusal Diyalog Konferansı için katılımcılara davetiyelerin yarından itibaren gönderilmesine başlanacağı ve düzenleneceği yerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi üyelerinden, Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym (sağda) ve Komite üyesi Huda El Atasi (solda), başkent Şam'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek konferansın hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli
3
Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki
4
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
5
Antalya'da Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Kalça Kırığı: 14 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Reformu Açıklaması

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi