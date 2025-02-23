Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Başladı

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Başladı

Suriye'de yapılacak olan Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, konferans katılımcılarına davetiyelerin yarından itibaren gönderilmeye başlanacağını ve konferansın düzenleneceği yerin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Konferansın Önemi

Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi, başkent Şam'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, konferansın hazırlık sürecine dair detayları paylaştı. Dığeym, ulusal diyalog önerilerinin yalnızca birer tavsiye değil, aynı zamanda anayasa bildirgesi, ekonomik kimlik ve kurumsal reform planı için sağlam bir temel oluşturacağını dile getirdi.

Dığeym, eleştiriler doğrultusunda programda değişiklikler yapıldığını ve doğu bölgelerindeki farklı kesimlerle toplantıların gerçekleştirileceğini belirtti. Mağdur aileler, yaralılar ve tutukluların yakınlarının da bu sürece dahil edileceği ifade edildi.

Toplantılar ve Katılımcılar

Komite üyesi Huda El Atasi, geçiş sürecinin yönetimi için anayasa bildirgesinin çıkarılması ve kamu sektörlerinin yeniden yapılandırılmasının önemine dikkat çekti. 30'dan fazla toplantıya katılan 4 bin kişiye hitap eden Atasi, Suriye toplumunun değişik kesimlerinin temsilini sağlamak amacıyla bu toplantıların yapıldığını vurguladı.

Atasi, diyaloğun adalet, anayasal yapılanma, kurumsal ve ekonomik reform gibi meseleleri ele almayı hedeflediğini belirterek, Suriye'deki tüm kesimleri bu sürece destek vermeye davet etti.

Hazırlık Komitesinin Yapısı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Diyalog Konferansı için bir Hazırlık Komitesi kurulduğunu duyurdu. 2'si kadın 7 kişiden oluşan bu komitede Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabawat ve Huda El-Atasi yer alıyor.

Komite, ilk toplantısını 16 Şubat’ta Humus’ta gerçekleştirmiş, ardından Suriye’nin farklı illerinde bölge temsilcileriyle oturum yapmıştır. Ayrıca, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke ve Rakka illerinin temsilcileriyle de Şam’da görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Suriye'de yapılacak Ulusal Diyalog Konferansı için katılımcılara davetiyelerin yarından itibaren gönderilmesine başlanacağı ve düzenleneceği yerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi üyelerinden, Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym (sağda) ve Komite üyesi Huda El Atasi (solda), başkent Şam'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek konferansın hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

Suriye'de yapılacak Ulusal Diyalog Konferansı için katılımcılara davetiyelerin yarından itibaren gönderilmesine başlanacağı ve düzenleneceği yerin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi üyelerinden, Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym (sağda) ve Komite üyesi Huda El Atasi (solda), başkent Şam'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek konferansın hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.