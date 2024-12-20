Suriyeli Avukat İbrahim el-Kasım: Esed Rejimi Bilerek Çocuklara İşkence Yapıyor

Esed Rejimi İçin Geçmişin Karanlığı

Suriyeli insan hakları avukatı İbrahim el-Kasım, devrik Beşşar Esed rejiminin işlediği suçları belgeleyen "Sezar" fotoğraflarının, çocuklara "bilerek ve isteyerek işkence yapıldığını" gösterdiğini açıkladı. Kasım, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sistematik insan hakları ihlallerini ve işkence sonucu ölen tutsakları gündeme getirdi.

İşkencenin Korkunç Gerçekleri

Suriye'deki iç savaşın patlak vermesiyle birlikte, alıkonulanların tutulduğu hapishanelerde binlerce kişi rejim güçlerinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı. Kasım, devrik rejimin sicilinin kabarık olduğunu, "yargısız infaz, işkence, alıkoyma, zorla kaybetme" gibi suçların işlendiğini belirtti.

Şantaj ve Korku ile Yönetim

Kasım'a göre, Esed rejimi, cezaevlerinde alıkonulanların ailelerinden şantajla ve serbest bırakma vaatleri karşılığında yüksek miktarlarda para talep ediyor. Kendisi, mesleki kariyerinde, ABD'nin Irak'ı işgali sırasında yaşanan ihlaller üzerine çalıştığını ve bu deneyimlerin, Esed rejiminin işlediği suçların en korkunçları arasında yer aldığını gösterdiğini ifade etti.

İşkence ve Korkunun Hakimiyetinde Bir Ülke

Kasım, "Suriye halkının yıldırma ve psikolojik işkence politikalarına maruz bırakılması tüm ülkeyi koca bir hapishaneye dönüştürdü." dedi. Rejimin, otoritesini baskı ve korku yoluyla sağlamasının etkisini vurguladı.

İnsani Koşulların Yokluğu

Esed rejiminin işlediği suçlar arasında yer alan insan onurunu güvence altına alan standartların olmaması, temiz hava yetersizliği ve yetersiz beslenme gibi koşullar, hapishanelerde tutulanların sağlığını olumsuz etkiledi. Kasım, tutsakların birçok temel ihtiyacı karşılanmadığını, hijyen standartlarının son derece düşük olduğunu belirtti.

Sezar'ın İfşaatları

İbrahim el-Kasım, Sezar'ın çektiği fotoğrafların, işkence ve insanlık dışı yöntemlerle öldürülen yaklaşık 11 bin kişiye ait olduğunu düşündüklerini bildirdi. Bu fotoğraflar, rejimin işlediği suçların kanıtı olarak mahkemelere sunulması önerisiyle önemli bir belge niteliği taşıyor.

Uluslararası Tepkiler ve Gelecek

Kasım, uluslararası toplumun devrik rejime ilişkin tutumunu eleştirirken, Sezar fotoğraflarının uluslararası alanda Suriye'nin yaşadığı vahşeti gözler önüne serdiğini ifade etti. Gelecekte bu belgelerin, Suriye halkının maruz kaldığı zalim suçların birer hatırlatıcısı olacağına inanıyor.

Sorumlular Hesap Vermeli

Kasim, rejimin devrilmesinin ardından ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, Esed ve rejim yetkililerinin adalet karşısına çıkma olasılığını vurguladı. "Bu sadece başlangıç. Esed ve bu korkunç suçları işleyen suç ortaklarının tümü hesap verene kadar çabalarımız devam edecek." dedi.