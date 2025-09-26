Suudi Arabistan, Filistin İçin Acil Uluslararası Koalisyon Kurulduğunu Açıkladı — 90 Milyon Dolar Destek

Suudi Arabistan Filistin İçin Acil Uluslararası Koalisyon Kurulduğunu Açıkladı

Suudi açıklaması ve finansman

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin yönetimini finanse etmek amacıyla acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu duyurdu. Bin Ferhan bu açıklamayı, BM 80. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York’ta katılımcılara hitap ederken yaptı.

Bakan, Suudi Arabistan'ın Filistin yönetimine 90 milyon dolar fon sağlayacağını belirtti ve koalisyonun bazı ortaklarla birlikte işlemeye başladığını kaydetti.

Arap dünyasındaki tutum ve Abbas'ın açıklaması

Bin Ferhan, Arap dünyasında Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin yönetimi altında olması gerektiği yönünde bir mutabakat bulunduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise dün BM Genel Kurulu toplantısında telekonferansla yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bizler de Gazze'de güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenmeye hazırız."

Trump iddiası: Gazze saldırılarını sona erdirecek plan

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Eylül'de BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu bir toplantıda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik bir plan sunduğu ileri sürüldü.

Haberde, Washington yönetiminin planının büyük ölçüde Jared Kushner ile Tony Blair tarafından üzerinde çalışılan "Gazze'de ertesi gün planı"na dayandığı belirtildi. Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre plan kapsamında öne çıkan unsurlar şunlar:

- Tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması

- Kalıcı ateşkesin sağlanması

- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesi

Planın ayrıca, Gazze'de Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulmasını, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı bir güvenlik gücü konuşlandırılmasını ve yeniden inşa için Arap devletlerinden fon sağlanmasını içerdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, ABD planı çerçevesinde Gazze sonrası sürece Filistin Yönetimi'nin de dahil edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.