Taiz'de İlçe Emniyet Müdürüne Suikast: Yarbay Abdullah Nakib Öldü

Olayın ayrıntıları

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Yarbay Abdullah Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcı, kent merkezindeki Cemal Caddesi'nden geçtiği sırada infilak etti.

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Nakib, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Resmi açıklamalar ve soruşturma

Yemen İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği teyit edildi.

İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak ve adalete teslim ederek caydırıcı cezaların uygulanmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Taiz'in stratejik önemi

Ülkenin en kalabalık kentlerinden biri olan Taiz, Yemen'de hükümetin kontrolü altında bulunuyor. Kent, başta Aden olmak üzere güneydeki illere bağlanan ana yol güzergahı üzerinde yer aldığı için stratejik öneme sahip.