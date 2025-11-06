Talas 7/24 Kütüphane 5 Yılda 1 Milyonu Aştı

Kayseri’nin ilk ve Türkiye’nin sayılı “Uyumayan Kütüphaneleri”nden biri olan Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, geride kalan 5 yılda 1 milyondan fazla kişiye hizmet verdi.

Açılış ve kaynaklar

Başkan Mustafa Yalçın’ın çabalarıyla 31 Ekim 2020 tarihinde açılan kütüphane, özellikle üniversite öğrencileri ve araştırmacılara nezih bir çalışma ortamı sunuyor. Merkezde 34 bin 650 kitap ve 8 bin süreli yayın bulunuyor.

Kullanım alanları ve etkinlikler

Kütüphane, LGS ve YKS hazırlıklarını yürüten öğrencilerin yanı sıra uzmanlık sınavlarına hazırlananlar ve araştırmacılar için de tercih edilen bir merkez oldu. Öğrenci yurtlarının ortasında yer alması ulaşımı kolaylaştırırken, mekânda 24 saat hizmet veren kafe, kitap kafe, sesli kütüphane, sessiz kütüphane, akademik sessiz kütüphane, çocuk bölümü, yabancı dil kursu sınıfları, konferans salonu ve fuaye alanı bulunuyor.

Kütüphane sadece eğitim değil, kültür-sanat faaliyetlerinin de merkezi: kitap sohbetleri, müzik konserleri, resim ve fotoğraf sergileri ile tiyatro oyunları gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Semt kütüphaneleri yoğun ilgi görüyor

Talas Belediyesi tarafından açılan diğer semt kütüphaneleri de yüksek talep görüyor. Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi, 02 Şubat 2024’te hizmete girdi ve 65 binden fazla okura ulaştı. Bu kütüphanede 8 bin 850 kitap bulunuyor ve 09:00 - 23:00 saatleri arasında hizmet veriyor; günlük ortalama 350 kişiyi ağırlıyor.

Altıntepe Semt Kütüphanesi (Kiçiköy Mahallesi), Abdülhamidhan Semt Kütüphanesi (Mevlana Mahallesi) ve Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi (jandarma karşısı) da günlük ortalama 100-150 öğrenci tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Apartman kütüphaneleri: 100 apartmana 100 kütüphane

Başkan Yalçın’ın bir diğer önemli projesi, doğalgaza geçişle boşalan kazan daireleri ve sığınaklarda oluşturulan kütüphaneler oldu. Bu uygulama, apartmanlarda yaşayan çocuklara nezih ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyor.

Başkan Yalçın’ın değerlendirmesi

Mustafa Yalçın, ilçedeki kütüphane yatırımlarının gençlere ve araştırmacılara önemli destek sağladığını vurgulayarak, "Kütüphanelerimiz bilgiye ulaşmanın, nezih bir ortamda çalışmanın ve araştırma yapmanın en güvenilir ve en kolay adresi. Özellikle gençlerimizin ders çalışırken, araştırma yaparken huzurlu ve güvenli bir ortam bulması bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

