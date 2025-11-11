Talas’ta Antika Pazarı: Nostalji ve Renkli Mezat

Talas Belediyesi'nin Antika Pazarı Mevlana Mahallesi Salı Pazarında yoğun ilgi gördü; Mustafa Yalçın mezata katıldı, binlerce eser sergilendi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 12:15
Talas’ta Antika Pazarı: Nostalji ve Renkli Mezat

Antika Pazarı Talas’ta Nostalji Rüzgârı Estirdi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve kültür ve turizm alanındaki marka etkinliklerden biri olan Antika Pazarı, bu hafta sonu da ilçede nostalji rüzgârı estirdi.

Mevlana Mahallesi Salı Pazarında gerçekleşen organizasyon, hem ilçe sakinleri hem de şehir dışından gelen antika tutkunlarının yoğun ilgisini çekti. Halı ve kilimlerden antika ev eşyalarına, tesbihlerden madeni paralara kadar koleksiyon değeri yüksek birçok eserin yer aldığı pazar, binlerce ürün sergileyerek Talas’ı adeta açık hava müzesine dönüştürdü.

Etkinlik, antikacılarla vatandaşları buluşturarak ilçenin turizm potansiyeline katkı sağladı. Organizasyonun en dikkat çeken bölümü ise her zamanki gibi mezat oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın hem pazarı gezdi hem de mezata katılarak alışveriş yaptı; başkan pey sürerek bazı antika eserlerin de sahibi oldu.

Başkan Yalçın'ın Mesajı

Mustafa Yalçın etkinliğin Talas’ın kültürel hayatına kattığı değeri vurgulayarak; "Birbirinden renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı Antika Pazarımızda düzenlenen müzayede tatlı rekabetlere sahne oldu. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, keyifli alışverişler diliyorum. Bu organizasyon sadece bir pazar değil aynı zamanda kültürel mirasımızı yaşatma, geçmişle gelecek arasında köprü kurma gayretimizin bir parçasıdır"

TALAS BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDAKİ MARKA ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLAN ANTİKA PAZARI...

TALAS BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDAKİ MARKA ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLAN ANTİKA PAZARI, BU HAFTA SONU DA İLÇE DE NOSTALJİ RÜZGÂRI ESTİRDİ.

TALAS BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDAKİ MARKA ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLAN ANTİKA PAZARI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri