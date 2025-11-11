Talas’ta Antika Pazarı: Nostalji ve Renkli Mezat

Antika Pazarı Talas’ta Nostalji Rüzgârı Estirdi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve kültür ve turizm alanındaki marka etkinliklerden biri olan Antika Pazarı, bu hafta sonu da ilçede nostalji rüzgârı estirdi.

Mevlana Mahallesi Salı Pazarında gerçekleşen organizasyon, hem ilçe sakinleri hem de şehir dışından gelen antika tutkunlarının yoğun ilgisini çekti. Halı ve kilimlerden antika ev eşyalarına, tesbihlerden madeni paralara kadar koleksiyon değeri yüksek birçok eserin yer aldığı pazar, binlerce ürün sergileyerek Talas’ı adeta açık hava müzesine dönüştürdü.

Etkinlik, antikacılarla vatandaşları buluşturarak ilçenin turizm potansiyeline katkı sağladı. Organizasyonun en dikkat çeken bölümü ise her zamanki gibi mezat oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın hem pazarı gezdi hem de mezata katılarak alışveriş yaptı; başkan pey sürerek bazı antika eserlerin de sahibi oldu.

Başkan Yalçın'ın Mesajı

Mustafa Yalçın etkinliğin Talas’ın kültürel hayatına kattığı değeri vurgulayarak; "Birbirinden renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı Antika Pazarımızda düzenlenen müzayede tatlı rekabetlere sahne oldu. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, keyifli alışverişler diliyorum. Bu organizasyon sadece bir pazar değil aynı zamanda kültürel mirasımızı yaşatma, geçmişle gelecek arasında köprü kurma gayretimizin bir parçasıdır"

TALAS BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDAKİ MARKA ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ OLAN ANTİKA PAZARI, BU HAFTA SONU DA İLÇE DE NOSTALJİ RÜZGÂRI ESTİRDİ.