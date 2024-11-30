Tarım Cebimde Uygulaması Yeni Özelliklerle Geliştirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimle ilgili iş ve işlemler konusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu. Uygulamanın güncellenmesiyle birlikte, 'Arıcılık' modülü dahil yeni özellikler eklenerek, hem üreticilere hem de vatandaşlara daha fazla hizmet sunulmaya başlandı.

Yeni Modüller ve Özellikler

Yumaklı, Tarım Cebimde mobil uygulaması üzerinden, Bakanlığın faaliyet alanında bulunan hizmetlerin dijitalleşmesi ile son kullanıcıların ihtiyaçlarının daha iyi karşılandığını ifade etti. Uygulamaya eklenen yeni modüle bağlı olarak, 'Arıcılık' modülü sayesinde arıcılık işletme ve koloni bilgileri dijital ortamda kaydedilebiliyor.

Bu güncellemeyle birlikte, hizmet verilen modül sayısının toplamda 16'ya ulaştığını belirten Yumaklı, uygulama kapsamında mevcut başlıklar arasında Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Balıkçılık, Evcil Hayvanlar gibi farklı alanların yer aldığını vurguladı.

Arıcılık Modülünün Avantajları

Yeni eklenen 'Arıcılık' modülü, arıcılık faaliyetlerinin kolayca yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir bilgi platformu sunuyor. Uygulama aracılığıyla her bir koloninin sağlık durumu, üretim miktarı ve bakım detayları takip edilebiliyor. Böylece, işletmelerin verimliliğinin artırılması için stratejik kararlar alınmasına olanak tanıyor.

Diğer Güncellemeler ve Hizmetler

Yumaklı, uygulamada yapılan bir diğer önemli güncellemenin ise e-Devlet ve Faydalı Linkler bölümündeki bilgilerin güncellenmesi olduğunu bildirdi. Ayrıca, Hayvansal Üretim başlığı altında idari para cezasının görüntülenebileceği bir sistem de eklenmiştir.

Yumaklı, "Projemizle birlikte, üreticileri teknolojiyle buluşturmayı, bürokrasiyi azaltmayı ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi hedefliyoruz. Yeniliklerin sektöre hayır getirmesini diliyorum" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.