Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hatay'da Narenciye Hasadına Eşlik Etti

Hatay'da Narenciye Hasadı ve Tarımsal Yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay ilinde narenciye hasadına katıldı ve tarıma dayalı yatırımların önemine dikkat çekti.

Dörtyol'daki Narenciye Bahçesi

Bakan Yumaklı, Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasatta, çiftçilerle birlikte ürün topladı. Öncelikle hasadın bereketli geçmesini dileyerek, gazetecilere narenciye sezonunun açıldığını açıkladı.

Narenciye Ürünleri ve Savunma Stratejileri

Bakan Yumaklı, portakal, mandalina, greyfurt ve limonun bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önemli ürünleri arasında olacağını ifade etti. Geçtiğimiz yıl 8 milyon ton narenciye hasadı gerçekleştirildiğini, bu yıl bu rakamın bir miktar daha düşük olacağını öngördüklerini belirtti.

Tarımsal Sanayi ile İlgili Hedefler

Yumaklı, narenciye ürünleri ile ilgili alınan tedbirlerin uygulamaya konduğunu açıkladı. "Ürünlerin üretilmesinin yanı sıra sanayileşme de önemli bir konu. Ürünlerin Avrupa gibi ülkelerin pazarlarına taze ve kaliteli olarak ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu sebeple tarıma dayalı, organize sanayi bölgeleri kurarak çeşitli yatırımlar yapmayı planlıyoruz," dedi.

Katılımcılar ve Umutlar

Bakan Yumaklı, hasat sezonunun tüm üreticilere fayda sağlamasını umarak, organizasyona Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ile Kemal Karahan'ın da katıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Latif Çınar'a ait narenciye bahçesinde yapılan hasada katıldı.