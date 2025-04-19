Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Büyük Destek!

Ülkemizde tarım ve kırsal kalkınma için atılan adımlar her geçen gün genişliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere, girişimcilere ve yatırımcılara yönelik önemli bir destek projesini kısa bir süre önce duyurdu. Yeni desteğin başvuru süresinin sona ermesine sadece 2 gün kaldığı hatırlatıldı. Bu hibe desteği, kırsal alanda gelir düzeyini artırmayı, istihdam yaratmayı ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

KKYDP Projesi Desteklemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor. Programın temel hedefleri arasında, kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak, yerel kalkınma kapasitesini güçlendirmek ve kırsal toplumun ekonomik refahını artırmak bulunuyor. Bu hedeflere ulaşmak için değişik yatırım konularında önemli oranlarda hibe destekleri sağlanıyor.

Yüzde 50 Destek Açıklandı

KKYDP kapsamında yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı bildirildi. Program dahilinde tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları için belirlenen proje üst limitleri, yatırımın niteliğine göre değişiklik gösteriyor:

Yeni Tesis Kurulumu: Hibeye esas proje tutarı üst limiti 20 milyon lira .

Hibeye esas proje tutarı üst limiti . Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması: Hibeye esas proje tutarı üst limiti 18 milyon lira .

Hibeye esas proje tutarı üst limiti . Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme veya Modernizasyon: Hibeye esas proje tutarı üst limiti 16 milyon lira.

Bunlara ek olarak, kırsal ekonomik altyapı yatırımı konuları için hibeye esas proje tutarı üst limiti 8 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Başvuru Öncelikleri ve 21 Nisan Hatırlatması

Tarım ve Orman Bakanlığı, KKYDP kapsamında başvuruları değerlendirirken belirli gruplara ve yatırım türlerine öncelik verecek. Program çerçevesinde kadın ve genç yatırımcılara, tarımsal amaçlı örgütlere ve aile işletmelerine ilave puanlar tanınacak. Ayrıca, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmayı planlayan ve kırsalda ikamet eden yatırımcılar da başvuru süreçlerinde önceliklendirilmiş durumdalar.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden 21 Nisan tarihine kadar yapmaları gerektiğini unutmayın!