Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sayıştay'ın 2024 SGK Denetim Raporunu değerlendirdi; 50 milyarlık tecilin sistemde görünmediğini, mali tabloların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:39
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2024 yılı Denetim Raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay raporlarının demokrasinin güvencesi olduğunu vurguladı. Raporların kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, kime ve hangi yollarla aktarıldığını ortaya koyması bakımından önem taşıdığını belirtti.

Sayıştay'ın 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim Raporlarının çok şey anlattığını söyleyen Taşcıer, kurumun birçok alanda arka arkaya gelen aksaklıklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Kurumun muhasebe sisteminden alacak takibine, iç kontrolden icra süreçlerine kadar her noktada ciddi aksaklıklar zincir gibi birbirine eklenmiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumunun mali tabloları maalesef gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 50 milyarlık tecil edilmiş alacak sistemde görünmüyor. Teminat kayıtları eksik, bozulan taksitlerin takibi yapılmıyor. Kısacası, tahsil edilmesi gereken para buharlaşıyor.

Taşcıer, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun amacının kar etmek değil, toplumsal refahı korumak ve sosyal sürdürülebilirlik olduğunu hatırlatarak, rapordaki bulguların bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

