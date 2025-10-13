Taşkent'te İlk 'Özbekistan-Türkiye Stratejik Vizyon Forumu' Düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi (UWED) ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde, Taşkent Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen 'Özbekistan-Türkiye Stratejik Vizyon Forumu' gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda Özbek ve Türk yetkili, uzman ve bilim insanı katıldı.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları

Bu yıl ilki düzenlenen forumda, Özbekistan Senatosu Başkan 1. Yardımcısı ve UWED Rektörü Sadık Safayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan hazır bulundu.

Forumun açılışında konuşan Sadık Safayev, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasında çok yakın ve üst düzey stratejik ortaklık ilişkileri bulunduğunu söyledi. Safayev, son 8 yılda ilişkilerin kalite olarak yeni bir aşamaya ulaştığını, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulmuş olduğunu ve bunların temelinde cumhurbaşkanları arasındaki karşılıklı güvenin yattığını vurguladı. Ayrıca ilişkinin bilimsel bir yönü olduğuna dikkat çekerek, Özbek ve Türk bilim insanlarının bundan sonra her yıl forumu gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti ve ilk forumun iki ülke ilişkilerine sistematik yaklaşım getirecek önemli bir adım olacağını ifade etti.

Büyükelçi Ufuk Ulutaş ise Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerinin hızla geliştiğini, ikili bağların her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Ulutaş, Türkiye ve Özbekistan'ın Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü olarak daha geniş coğrafyada enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda kilit bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Atilla Arkan, son yıllarda Türkiye ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için ciddi çaba sarf edildiğini belirterek, bu ilk forumun iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığını söyledi. Arkan, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki Haydar Aliyev Avrasya Araştırma Merkezi aracılığıyla Türk devletlerine yönelik projeler ve her yıl düzenlenen Akademik Yaz Okulu gibi girişimler yürüttüklerini aktardı.

Oturumlar ve gündem

Forum kapsamında düzenlenen oturum başlıkları arasında 'Özbekistan-Türkiye: Stratejik işbirliği için yeni ufuklar', 'TDT üye ülkeleri arasında güvenlik, bağlantı ve çok taraflı ilişkiler' ve 'Parçalanmış bir küresel düzende yol almak' yer aldı. Bu oturumlarda Türk ve Özbek uzman ile bilim insanları çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirdi.

Katılımcılar, forumun iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkileri sistematik biçimde ele alarak işbirliğini güçlendirme yönünde önemli bir platform sunduğu görüşünde birleşti.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan-Türkiye Stratejik Vizyon Forumu düzenlendi. Taşkent’teki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’nin (UWED) İbni Haldun Üniversitesi ile işbirliğinde Taşkent Büyükelçiliği’nin katkılarıyla tertip ettiği foruma çok sayıda Özbek ve Türk yetkili, uzman ve bilim insanı katıldı.