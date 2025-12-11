Tatvan'da Binlerce Karga Gökyüzünü Kararttı

Akşam saatlerinde sahilde ortaya çıkan sıra dışı sürü hareketliliği dikkat çekti

Bitlis'in Tatvan sahilinde akşam saatlerinde ansızın gökyüzünü karartan binlerce kargaın toplu uçuşu, hem doğa meraklılarını hem de vatandaşları şaşırtan bir manzara oluşturdu.

Tatvan ilçesi sahilinde yaşanan bu ilginç doğa olayı, bölge halkı ve doğa gözlemcilerinin dikkatini çekti. Bir araya gelen yoğun sürü hareketliliği kısa sürede gökyüzünü kararttı.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Van Gölü çevresinin birçok kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir doğal alan olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Son zamanlarda Tatvan’da bu canlıların yer yer yoğun hareketliliğine tanıklık etmekteyiz. Binlerce karganın sahilden aynı anda havalanarak gökyüzünü adeta istila ettiği bir ana şahit olduk. Bu yoğunluk ve hareketlilik vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Sıcaklık değişimleri veya kışa doğru ilerleyen süreçte kargaların toplu kümeler oluşturma davranışını tetiklemiş olabilir. Konu, kuş bilimciler tarafından detaylı biçimde irdelenebilir. Ayrıca insan kaynaklı çöpler ve çevredeki besin atıkları da fırsatçı kargaları bölgeye çekebilmektedir. Bu durum aynı zamanda çevre temizliği ve halk sağlığı açısından da dikkat edilmesi gereken bir konudur"

Olay, bölgedeki kuş hareketliliği ve çevresel etkenlerin izlenmesi açısından uzmanların ilgisini çekebilecek nitelikte.

