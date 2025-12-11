DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.779,42 0,27%
BITCOIN
3.843.957,69 2,36%

Tatvan'da Binlerce Karga Gökyüzünü Kararttı

Tatvan sahilinde akşam binlerce karganın toplu uçuşu gökyüzünü kararttı; uzmanlar sıcaklık değişimi ve çevre atıklarının etkisine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:11
Tatvan'da Binlerce Karga Gökyüzünü Kararttı

Tatvan'da Binlerce Karga Gökyüzünü Kararttı

Akşam saatlerinde sahilde ortaya çıkan sıra dışı sürü hareketliliği dikkat çekti

Bitlis'in Tatvan sahilinde akşam saatlerinde ansızın gökyüzünü karartan binlerce kargaın toplu uçuşu, hem doğa meraklılarını hem de vatandaşları şaşırtan bir manzara oluşturdu.

Tatvan ilçesi sahilinde yaşanan bu ilginç doğa olayı, bölge halkı ve doğa gözlemcilerinin dikkatini çekti. Bir araya gelen yoğun sürü hareketliliği kısa sürede gökyüzünü kararttı.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Van Gölü çevresinin birçok kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir doğal alan olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Son zamanlarda Tatvan’da bu canlıların yer yer yoğun hareketliliğine tanıklık etmekteyiz. Binlerce karganın sahilden aynı anda havalanarak gökyüzünü adeta istila ettiği bir ana şahit olduk. Bu yoğunluk ve hareketlilik vatandaşlar tarafından hayretle izlendi. Sıcaklık değişimleri veya kışa doğru ilerleyen süreçte kargaların toplu kümeler oluşturma davranışını tetiklemiş olabilir. Konu, kuş bilimciler tarafından detaylı biçimde irdelenebilir. Ayrıca insan kaynaklı çöpler ve çevredeki besin atıkları da fırsatçı kargaları bölgeye çekebilmektedir. Bu durum aynı zamanda çevre temizliği ve halk sağlığı açısından da dikkat edilmesi gereken bir konudur"

Olay, bölgedeki kuş hareketliliği ve çevresel etkenlerin izlenmesi açısından uzmanların ilgisini çekebilecek nitelikte.

BİTLİS’İN TATVAN SAHİLİNDE AKŞAM SAATLERİNDE GÖKYÜZÜNÜ ANSIZIN KARARTAN BİNLERCE KARGANIN TOPLU...

BİTLİS’İN TATVAN SAHİLİNDE AKŞAM SAATLERİNDE GÖKYÜZÜNÜ ANSIZIN KARARTAN BİNLERCE KARGANIN TOPLU UÇUŞU, HEM DOĞA MERAKLILARINI HEM DE VATANDAŞLARI HAYRETE DÜŞÜREN SIRA DIŞI BİR MANZARA OLUŞTURDU.

BİTLİS’İN TATVAN SAHİLİNDE AKŞAM SAATLERİNDE GÖKYÜZÜNÜ ANSIZIN KARARTAN BİNLERCE KARGANIN TOPLU...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
2
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
3
Bulgaristan'da 25'ten Fazla Şehirde Hükümet Karşıtı Protesto
4
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
5
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
6
Bünyan’da Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Ziyaret
7
Şarkikaraağaç'ta Elektrikli Motosiklet Devrildi: 2 Kişi Hafif Yaralandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?