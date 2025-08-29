Tayland, Ban Nong Chan'da OHAL İlan Etti: Kamboçya'yı 'Kargaşa Çıkarmaya Çalışmakla' Suçladı

Tayland, Ban Nong Chan'da OHAL İlan Etti

İddia ve gerekçe

Tayland hükümeti, güneydoğuda Sa Kaeo eyaletine bağlı sınır köyü Ban Nong Chan'da Kamboçya'nın sivil kargaşa çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Güvenlik önlemleri

Tayland ordusu yetkilileri, köydeki tehditlere karşılık olarak bölgeye askeri birlikler, kolluk kuvvetleri ve sivillerden oluşan bir barış gücü gönderileceğini bildirdi.

Gerilim ve geçmiş çatışmalar

The Nation gazetesine göre, temmuz ayındaki çatışma ve sonrası sağlanan ateşkesten sonra iki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış ve taraflar sorunu barışçıl yolla çözme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz'da sınır hattında çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetti.

28 Temmuz'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların 'acil ve koşulsuz' ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Durumun önemi

Yetkililer, OHAL kararının bölgedeki güvenliği sağlamak ve olası yeni olayları önlemek amacıyla alındığını belirtiyor; bölgedeki gelişmeler iki ülke arasındaki hassas sınır gündemini yeniden öne çıkardı.