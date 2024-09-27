Tayland'da Köpek Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'da Trajedi

Tayland'ın Ubon Ratchathani bölgesinde yaşanan korkunç bir olayda, iki sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 49 yaşındaki bir adam, evinde ölü olarak bulundu.

Yerel Medya Raporları

Bangkok Post'un haberine göre, pitbull ve rottweiler cinsi melez iki köpek, ismi açıklanmayan kurbanın evinin yakınlarında saldırıda bulundu. Polis, olay yerine yaptığı incelemede, adamın kafa bölgesinde köpek ısırıkları tespit etti.

Kurbanın, saldırıdan yaklaşık altı saat sonra evinde aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Köpeklerin Durumu

Saldırgan köpekler, yerel hayvancılık ofisi tarafından yakalanırken, köpeklerin itlaf edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.