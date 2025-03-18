Tayvan Çevresinde Çin’e Ait 59 Askeri Hava Aracı ve 9 Gemi Tespit Edildi

Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 59 askeri hava aracı ve 9 gemi tespit edildiğini duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren söz konusu hava araçlarının Ada’nın çevresinde görüldüğünü belirtti.

Açıklamada, bu hava araçlarından 43'ünün Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği sahanın kuzey, orta, doğu ve güneybatı bölgelerinde uçtuğu ifade edildi. Ayrıca, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi ve 2 yüksek irtifa balonu da tespit edildiği kaydedildi. Tayvan ordusunun durumu izleyip yanıt verdiği vurgulandı.

Tayvan Liderinin Açıklamaları

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin'in Tayvan çevresinde yürüttüğü hava ve deniz tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği düşünülüyor. Çin'de kabine işlevini üstlenen Devlet Konseyi'nin Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, tatbikatın Tayvan lideri Lai Ching-te'nin bağımsızlıkla ilgili ifadelerine yanıt olduğunu dile getirdi.

Lai, 13 Mart’ta yaptığı konuşmada, Çin'in Tayvan üzerindeki etki ve sızma kampanyalarına hız verdiği uyarısında bulunarak, Pekin’in Ada'yı absorbe etme çabalarına karşı koyacaklarını belirtmişti. Tayvan lideri, Çin’i yabancı düşman güç olarak değerlendirmişti.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı ve Gerginlikler

Çin, topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'ın, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip olduğunu öne sürüyor. İç savaş sonrası yaşanan ayrılık ve egemenlik ihtilafı devam ederken, son yıllarda Pekin yönetimi Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırmış durumda. Çin, Ada’nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanacağını vurgularken, Tayvan Boğazı’nı kara suları olarak algılıyor ve yabancı ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe neden oluyor.