Tayvanlı Gönüllü Asker Ukrayna'da Hayatını Kaybetti

Tayvanlı Gönüllü Askerin Ölümü

Tayvanlı bir gönüllü asker, Ukrayna'da Rus kuvvetlerine karşı savaşırken öldüğü rapor edildi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Uluslararası Savunma Lejyonu'na bağlı yabancı uyruklu gönüllü askerlere dair bildirimde bulunarak, Tayvanlı askerin ölümünü doğruladı.

Wu Chung-ta'nın Hayatını Kaybetmesi

44 yaşındaki Wu Chung-ta, Luhansk bölgesinde meydana gelen bir Rus bombardımanında yaşamını yitirdi. Wu'nun daha önce Tayvan ordusunun Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığı belirtildi.

İkinci Tayvanlı Askerin Ölümü

Wu, Ukrayna'da savaşta öldüğü bildirilen ikinci Tayvanlı asker oldu. Önceki kayıtlara göre, 25 yaşındaki Tseng Sheng-kuang, Kasım 2022'de çatışmada hayatını kaybetmişti.