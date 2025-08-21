DOLAR
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı

TBB, belediyelerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla iki ayrı tip afet yönetmeliği taslağı hazırlayıp belediyelere gönderdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:16
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerde afet birimlerinin teşkilatlanması, koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi ve görev tanımlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırladığı "tip yönetmelik taslağını" belediyelere gönderdi.

İnceleme Bulguları

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre yapılan incelemede, büyükşehir belediyelerinde 53 farklı isim altında şube müdürlüğü kurulduğu; 51 il belediyesinin 18'inde ise afet müdürlüğünün bulunmadığı belirlendi.

Çalıştay ve Taslakların Hazırlanması

Birlik, 17 Haziran'da düzenlediği "Belediye Afet Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Yönelik Tip Yönetmelik Çalıştayı"nda ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda, büyükşehirlerdeki daire başkanlıklarına ve il ile nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelerdeki müdürlüklere yönelik iki ayrı tip yönetmelik taslağı hazırladı.

Önerilen Yapılanma

Yönetmelik taslağında, büyükşehirler için afet koordinasyon merkezi, afet eğitimi ve afet risk yönetimi şube müdürlükleri, diğer belediyeler için ise idari ve mali işler, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme şeflikleri kurulması önerildi.

Tavsiye niteliğindeki bu metinler, belediyelerin ihtiyaçlarına göre uyarlayarak kullanabilmesi amacıyla gönderildi.

