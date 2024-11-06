TBMM Başkanı Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde Brezilya'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brezilya'da P20 Zirvesi'ne Katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılmak üzere Brezilya'nın başkenti olan Brazilya'ya ulaştı. Kurtulmuş, zirveye katılmak üzere Brezilya'ya gelen ilk Türk yetkili oldu.

Karşılama Töreni

Kurtulmuş, Brazilya Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Brezilya Senatosu P20 Büyükelçisi Paulo Uchoa Ribeiro Filho ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

P20 Zirvesinin Gündemi

Brezilya Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan P20 Zirvesi'nde, aşağıdaki konularda oturumlar gerçekleştirilecektir:

Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı

Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev

21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev

Kurtulmuş'un Görüşmeleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un zirve kapsamında katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

TBMM Heyeti

Kurtulmuş'un P20 Zirvesi kapsamındaki programlarına, Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez de eşlik etmektedir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 6), G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılmak üzere Brezilya'nın başkenti Brazilya'ya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Brazilya Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça (sağ 5), Brezilya Senatosu P20 Büyükelçisi Paulo Uchoa Ribeiro Filho (sağ 4) ve diğer ilgililer karşıladı.