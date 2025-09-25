TBMM Başkanı Kurtulmuş, Neşet Ertaş'ı Vefatının 13. Yılında Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı vefatının 13. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 13. yılında sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'İnsanın yaratılış hikmetindeki sırrı 'goğnüyle' türkülerine işleyen büyük ozan Neşet Ertaş, sazı ve sözüyle Türk halkının birlik ve beraberliğini güçlendiren bir gönül eriydi. Ozanlık geleneğinde sönmeyecek bir ateş yakan 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı, vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.'

