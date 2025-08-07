TBMM Başkanı Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Meclis'te bir araya geldi. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Sonko ile baş başa bir görüşmenin ardından heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Kurtulmuş, Sonko ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve Sonko'nun Türkiye ziyaretinin verimli geçmesini, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine ve işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağı temennisinde bulundu.

Dost ve kardeş ülke Senegal ile ilişkilerin her alanda iyi düzeyde seyrettiğine dikkat çeken Kurtulmuş, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin, karşılıklı saygı ve kazanç sağlayan bir ortaklık çerçevesinde atılacak adımlarla gelecekte daha da ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

Ayrıca, parlamentolar arasındaki ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, 18 Nisan 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye'yi görmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Görüşmede; Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, grup üyeleri Cevahir Asuman Yazmacı, Yüksel Coşkunyürek ve Mustafa Demir de yer aldı.

