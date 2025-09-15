TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nin 107. Kurtuluş Yıldönümü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarılışının 107. yıl dönümünde Nuri Killigil Paşa ve kahraman askerlerini rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:08
Kurtulmuş, Nuri Killigil Paşa ve askerleri andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusunca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünde, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum."

