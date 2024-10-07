TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Düzce'de Kritik Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce'de Sivil Toplum Buluşması'nda Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programında önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, Netanyahu ve çevresinin dünyayı kuralsız bir hale getirdiğini, bu durumun ise uluslararası kuruluşların etkisini azalttığını ifade etti. Kurtulmuş'un Mesajı:

"Güçlü olmaktan başka çaremiz yok." diyerek, uluslararası alanda etkili bir Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, "Fikirlerimizin farklı olması bizim zayıfladığımız anlamına gelmez." diyerek, farklı görüşlerin önemine dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurtulmuş, "Bu coğrafyada maalesef sözünüz güçlü değilse ayakta duramazsınız." diyerek, Türkiye'nin etrafındaki bölgesel gelişmelere dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki rolünü önemsediğini ve birlikte hareket etmenin önemini belirtti.

Filistin Desteği

Kurtulmuş, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik saldırılara karşı gösterdiği duruşu takdirle değerlendirerek, "Türk milletinin büyük bir çoğunluğu Filistin halkının yanındadır." dedi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığına dikkat çekti.

Programda Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve diğer yetkililer de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.