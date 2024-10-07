DOLAR
34,24 -0,03%
EURO
37,64 -0,09%
ALTIN
2.912,02 0,27%
BITCOIN
2.180.225,34 -1,72%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Düzce'de Kritik Açıklamalar

Kurtulmuş, Düzce'de yaptığı konuşmada uluslararası gelişmelere ve sivil toplumun önemine değindi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Düzce'de Kritik Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce'de Sivil Toplum Buluşması'nda Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programında önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, Netanyahu ve çevresinin dünyayı kuralsız bir hale getirdiğini, bu durumun ise uluslararası kuruluşların etkisini azalttığını ifade etti. Kurtulmuş'un Mesajı:

"Güçlü olmaktan başka çaremiz yok." diyerek, uluslararası alanda etkili bir Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, "Fikirlerimizin farklı olması bizim zayıfladığımız anlamına gelmez." diyerek, farklı görüşlerin önemine dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurtulmuş, "Bu coğrafyada maalesef sözünüz güçlü değilse ayakta duramazsınız." diyerek, Türkiye'nin etrafındaki bölgesel gelişmelere dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki rolünü önemsediğini ve birlikte hareket etmenin önemini belirtti.

Filistin Desteği

Kurtulmuş, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik saldırılara karşı gösterdiği duruşu takdirle değerlendirerek, "Türk milletinin büyük bir çoğunluğu Filistin halkının yanındadır." dedi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığına dikkat çekti.

Programda Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve diğer yetkililer de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
2
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
6
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
7
Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti: Zanlı Yakalandı

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak