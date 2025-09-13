TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sakarya Zaferi'nin 104. Yıl Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümünü sosyal medya mesajıyla kutladı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlar saygıyla yad edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:48
Başkan Kurtulmuş'un açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlık yolundaki azmiyle ve Gazi Meclis'in iradesiyle şekillenen Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Emperyalizme karşı yapılan Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren bu zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını saygıyla yad ediyorum."

