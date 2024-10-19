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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Türkiye Yüzyılı' Mesajı

Kurtulmuş, 'Türkiye Yüzyılı Çocukları Buluşması'nda gençlere hitap ederek ulusal ve manevi değerlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:12
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Türkiye Yüzyılı' Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı Çocukları Buluşması programında önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, milletimizin tarihsel sürekliliğine dikkat çekerek, "Geçmiş dönemlerde 16 devlet kurmuş olan milletimiz, bu devletlerin her birinin devamıdır. Selçuklu ve Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizimdir," ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Asrı

Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci asrının tamamlandığını vurgulayarak, "2023 itibarıyla ikinci asra giriyoruz. Birinci asırda elde ettiğimiz tecrübelerle, daha güçlü bir Türkiye için birlikte çalışmalıyız," dedi.

Gençlere Yönelik Şemsiye Gösterim

Kurtulmuş, gençlerin sadece kişisel mücadeleleri değil, aynı zamanda ulusal hedefler için de çaba göstermeleri gerektiğini belirtti. "Dünyanın her yerinde bizimle yarışacak bir gençlik olmalısınız," şeklinde konuştu.

Manevi Değerlerin Önemi

Başkan Kurtulmuş, manevi gelişimin önemine vurgu yaparak, "Maddi ve manevi başarı bir arada olmalıdır. Toplumlar, bu iki unsurun birleşimiyle büyük medeniyetler inşa eder," ifadelerini kullandı.

Birlikte Yeni Bir Medeniyet İnşa Etmek

Kurtulmuş, gençlerin küresel sorunlarla mücadele etme sorumluluğuna işaret ederek, "Yeni bir dünyayı kuracak olan sizlersiniz," dedi. Türk milletinin geçmişteki medeniyet anlayışını günümüze taşımaları gerektiğini belirtti.

Devletin Temel İlkeleri

Kurtulmuş, Türkiye'nin devlet anlayışının temel ilkelerinden bahsederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesine vurgu yaptı. Ayrıca, devletin sürekliği ve insanlığın huzuru için çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Valisi'nden Burs Müjdesi

Programda yer alan İstanbul Valisi Davut Gül de, LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler için verilen bursun 5 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

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