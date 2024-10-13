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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklamaları

Kurtulmuş, yeni anayasa taslağındaki ilk dört madde hakkında tartışmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklamaları

Yeni Anayasa Hakkında Bilgilendirme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de yaptığı açıklamada yeni anayasa taslağının ilk dört maddesiyle ilgili tartışmaların gereksiz ve yanlış olduğunu belirtti. Kurtulmuş'un Açıklamaları

Kurtulmuş, "İlk dört maddeyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. Bu tür tartışmalar suni ve gerçeği yansıtmamaktadır," dedi. Ayrıca "3. maddeyle ilgili bir mesele varmış gibi bir algı oluşturmak haksızlık ve yanlıştır," diye ekledi.

Cenevre Programı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı

Cenevre Başkonsolosluğunda düzenlenen toplantıda Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) toplantısına katıldıklarını belirtti. Burada, Filistin halkının haklarının savunulması ve İsrail'in saldırganlıklarına karşı durulması konusunda acil gündem talebinin gündeme geleceğini ifade etti.

Yeni Anayasa Çalışmalarının Durumu

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarında tüm siyasi partilerle iletişim kurulduğunu ve ortak bir anlayış geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Meclis'in açılışı öncesinde bu konunun şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini tekrar hatırlattı.

Algı Yönetimi ve Açıklığın Önemi

"3. madde üzerine hiçbir şekilde bir tartışma yürütülmemiştir," diyen Kurtulmuş, "Anayasa yapım süreçlerini şeffaf ve demokratik bir anlayışla sürdürmek önceliğimizdir," şeklinde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamaları, yeni anayasa ile ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırılması açısından son derece önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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